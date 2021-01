Andebol: Seleção nacional suspende treinos devido a surto de covid-19

11/01/2021 23:35 - Modificado em 11/01/2021 23:35

A seleção cabo-verdiana de andebol suspendeu os treinos de preparação para o Campeonato do Mundo por causa de um surto do novo coronavírus que já infetou sete jogadores no estágio que decorre em Portugal.

A nossa seleção, que se preparava para a segunda e última fase dos treinos na cidade de Lisboa, antes da sua partida para o Egito, palco do Mundial de Andebol, foi surpreendida por um surto que atingiu os jogadores no dia 05, já que dos 15 testes rápidos inicialmente acusados positivos, sete viriam a ser confirmados pelo PCR.

Por esta altura, toda a comitiva encontra-se em isolamento na Nazaré e aguarda por novos testes para se fazer o ponto de situação dos infetados, que, de acordo com a equipa técnica, encontra-se na sua grande maioria assintomática.

O selecionador de Cabo Verde, José Tomaz, admite que esta contrariedade tem causado “grandes constrangimentos” ao combinado crioulo, sobretudo com a quebra de ritmo de treinos para a sua primeira participação de sempre num mundial da modalidade.

Com este surto, paira a incógnita quanto à deslocação da comitiva de Cabo Verde ao Egito para o Mundial que arranca já esta terça-feira.

Cabo Verde, uma das 32 seleções qualificadas para o 27º Campeonato do Mundo de Andebol sénior masculino, tem viagem marcada para Egipto a 13 deste mês, a partir de Lisboa, já que o combinado crioulo tem estreia agendada para 15 do corrente frente à seleção da Hungria, em partida inaugural do Grupo A.