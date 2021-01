Suspeito do homicídio na Rua d’Morguine fica em prisão preventiva

11/01/2021 22:28 - Modificado em 11/01/2021 22:28

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para o suspeito do homicídio de Alcídia “Sissy” Salomão, 55 anos, na Rua d’Morguine, em São Vicente.

A decisão do tribunal foi anunciada na tarde desta segunda-feira, dois dias depois de o suspeito, de 31 anos, ter sido detido pela Polícia Judiciária.

O homem foi detido, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Tanto o suspeito do homicídio como a vítima, que era proprietária do videoclube onde foi encontrada morta no dia 31 de dezembro, residiam na localidade de Dji d’Sal.

Na altura dos acontecimentos e pelos dados recolhidos no local por familiares da vítima, o NN avançou que se tratava de um assassinato, visto que todas as evidências apontavam que Sissy tinha sido barbaramente assassinada dentro do local de trabalho.

O principal suspeito da sua morte vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.