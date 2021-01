Sal: Detidos dois suspeitos de abuso sexual de menores e um por suspeita de crime de VBG

11/01/2021 11:51 - Modificado em 11/01/2021 11:51

O Tribunal da Comarca do Sal, aplicou prisão preventiva a um dos suspeitos de abuso sexual de crianças. Um segundo suspeito ficou com apresentação periódica e proibição de contato com as vítimas. Esta última medida foi, também, aplicada ao suspeito de Violência Baseada no Género (VBG).

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de Mandados do Ministério Público, deteve, sexta-feira, 08, três indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática dos crimes de VBG e abuso sexual de crianças.

Conforme a mesma fonte os suspeitos, com idades compreendidas entre os 27 e os 35 anos, foram detidos nas localidades de Palmeira e Terra Branca, fora de flagrante delito.

Dois dos indivíduos em causa, de 27 e 33 anos, são suspeitos de quatro crimes de abuso sexual de crianças, dois dos quais na sua forma continuada e agravada. As vítimas, hoje com 14 anos, vinham sendo agredidas sexualmente desde os 10 anos.

Já o terceiro indivíduo, de 35 anos, é suspeito da prática reiterada de um crime de Violência Baseada no Género (VBG) na sua forma continuada, cometido contra a sua ex-companheira, a quem vinha agredindo de janeiro de 2019 a setembro de 2020.

Os detidos foram presentes, este sábado, 09, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou prisão preventiva a um dos suspeitos de abuso sexual. O outro suspeito ficou com apresentação periódica e proibição de contato com as vítimas. A mesma mediada foi aplicada ao suspeito da prática do crime de VBG.