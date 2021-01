Covid-19: Cabo Verde registou no domingo mais 76 novos casos com destaque para São Vicente com mais 42 infetados

11/01/2021 10:34 - Modificado em 11/01/2021 10:34

Cabo Verde registou domingo mais 76 novos casos confirmados do novo coronavírus, com destaque para São Vicente com 42 casos, aumentando para 12.392 o total de contaminações a nível nacional, anunciou o Ministério da Saúde e Segurança Social, em comunicado.

Conforme a mesma fonte, nas últimas 24 horas, houve o registo de mais 76 novos casos da doença diagnosticadas no país, sendo que a ilha de São Vicente que é neste momento o foco da doença no país, de acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, teve mais 42 casos registados e passa a ter 220 casos ativos da doença.

A ilha de Santiago teve o registo de 20 novos infetados pela covid-19, todos diagnosticados na cidade da Praia, que tem 145 casos ativos da doença.

Já o Fogo teve mais 4 novos casos, sendo 2 em Santa Catarina, ainda São Filipe e Mosteiros com um cada.

Santo Antão registou mais 9 casos nas últimas 24 horas, todos no concelho do Porto Novo, enquanto a ilha do Maio teve mais um infetado.

Nas últimas 24 horas o país teve mais 2 altas, elevando para 11.733 os recuperados no país e diminuindo os casos ativos para 739. Com esta atualização de dados, o país tem ainda 114 óbitos, sendo 3 por outras causas e 2 transferidos para os seus países de origem. Cabo Verde tem um total de 540 casos ativos de covid-19.