Suspeito da autoria do homicídio na Rua d’Morguine detido pela PJ

10/01/2021 10:42 - Modificado em 10/01/2021 10:42

Foi detido este sábado, 09, um indíviduo de 31 anos de idade, suspeito de ser o autor do homicídio de Alcídia “Sissy” Salomão, 55 anos, na Rua d’Morguine em São Vicente.

Através de um comunicado, a Polícia Judiciária avança que o suspeito reside na zona de Dji d’Sal e foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo com base num mandado do Ministério Público.

A vítima também residia na zona de Dji d’Sal, que fica nas proximidades de Monte, na Rua d´Morguine onde Sissy d’Videoclube, como era conhecida, trabalhava e foi encontrada morta pelo filho no dia 31 de dezembro, no interior do edifício envolta por uma poça de sangue e de uma arma branca ao lado.

Na altura dos acontecimentos e pelos dados recolhidos no local por familiares da vítima, o NN avançou que se tratava de um assassinato, visto que todas as evidências apontavam que Sissy tinha sido barbaramente assassinada dentro do local de trabalho.

De acordo com a PJ, o suspeito será presente no tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.