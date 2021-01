Covid-19: Cabo Verde regista mais 79 casos positivos com maior número de infetados em São Vicente

10/01/2021 10:32 - Modificado em 10/01/2021 10:32

Cabo Verde registou mais 79 novos casos de infeção pelo novo coronavírus este sábado, 09, sendo a maioria dos quais na ilha de São Vicente. Com estes dados aumentou para 12.316 as infeções acumuladas desde 19 de março, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde.

O Ministério de Saúde informou que foram analisadas 1.117 amostras na sexta-feira, das quais 79 deram resultado positivo para a covid-19.

São Vicente registou o maior número de novos casos (41), seguido da ilha de Santiago com 19 novas infeções, das quais 18 pertencem à cidade da Praia e um a São Salvador do Mundo.

O Fogo registou mais 5 novos casos, sendo o concelho dos Mosteiros com 3, São Filipe 1 e Santa Catarina 1. Em Santo Antão, as autoridades de saúde registaram mais 2 casos no concelho do Porto Novo. O Maio teve ainda 8 novas infeções de covid-19.

A ilha do Sal teve um novo caso de covid-19, enquanto 3 pessoas contraíram o vírus na ilha da Boa Vista.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde nacionais deram alta a mais 40 pessoas, perfazendo um total acumulado de 11.731 casos considerados recuperados da doença.

Segundo a mesma fonte, Cabo Verde passou a contabilizar um total de 12.316 casos positivos acumulados desde 19 de março, 114 óbitos, sendo 3 por outras causas, dois doentes estrangeiros transferidos para o país de origem e tem atualmente 466 casos ativos.