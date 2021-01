José Mário Tavares empossado como novo comandante da Esquadrilha Naval

A Guarda Costeira realizou hoje, no Mindelo, a cerimónia de tomada de posse do novo comandante da Esquadrilha Naval, capitão de patrulha José Mário Tavares, que sucede ao capitão de navio Rui Gonçalves.

José Mário Tavares, foi empossado em cerimónia realizada nas instalações da Guarda Costeira, em São Pedro, e presidida pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Anildo Morais, que disse depositar “toda a confiança” no novo empossado para “continuar a dignificar os militares” do seu comando.

“Tem o nosso incondicional apoio, pois o seu sucesso será o nosso e quem ganha é o país que temos orgulho em servir. É fundamental ter consciência que está a assumir funções num momento importante da vida da instituição” ressalvou.

“Um momento de desafios, que significam a opção entre a rotina e a inovação, entre o expediente, que apenas garante o dia-a-dia, e a gestão voltada para o futuro”, declarou Anildo Morais.

O novo comandante da Esquadrilha Naval, o capitão de patrulha José Mário Tavares, garantiu que vai ser “exigente e respeitador” no exercício das suas funções mas, por outro lado, espera colaboração das instituições para ultrapassar burocracias.

Durante a cerimónia, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas entregou um louvor ao comandante cessante, o capitão de navio Rui Gonçalves, em “forma de reconhecimento pelo seu trabalho e pela forma como contribuiu para o engrandecimento da Esquadrilha Naval”.