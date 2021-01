Covid-19: Cabo Verde com mais um óbito e 91 novos casos

Cabo Verde contabilizou mais uma morte por causa da covid-19, aumentando para 114 o número de óbitos associados à doença no país, que registou mais 91 novos casos positivos, informou hoje o Ministério da Saúde.

Segundo o ministério cabo-verdiano, nas últimas 24 horas foram diagnosticados 91 novos casos positivos da covid-19, sendo mais de metade (51) em São Vicente.

A ilha de Santiago registou 21 novos casos, sendo 18 registados no concelho da Praia, 1 no concelho de Santa Catarina, 1 em São Salvador do Mundo e 1 em Santa Cruz. A ilha de Santo Antão teve mais 5 novos casos, distribuídos pelos concelhos do Porto Novo (2), Ribeira Grande (2) e Paul (1).

Na ilha do Fogo foram reportados mais 4 casos, das quais 2 no concelho dos Mosteiros e 2 em São Filipe, enquanto a ilha do Maio teve o registo de 9 novas infeções pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde de Cabo Verde informou ainda que o concelho de São Vicente registou mais uma morte por covid-19, passando o país a registar um total de 114 óbitos associadas à doença, das quais 3 por outras causas.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde deram alta a mais 26 pessoas, elevando para 11.691 o número de casos considerados recuperados da doença.

Com os novos dados o país contabiliza um acumulado de 12.237 casos positivos desde 19 de março, mantém dois transferidos e aumenta para 427 os casos ativos.