Trump anuncia que não estará presente na tomada de posse de Biden

8/01/2021 16:51 - Modificado em 8/01/2021 16:51

A informação foi adiantada pelo próprio presidente cessante no Twitter, o que a confirmar-se significa a quebra de uma tradição protocolar.

© Getty Images

Opresidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, esta sexta-feira, que não estará presente na cerimónia de inauguração do mandato de Joe Biden e de Kamala Harris, marcada para o próximo dia 20 de janeiro, no capitólio.

“A todos os que me perguntaram, não irei à tomada de posse a 20 de janeiro”, anunciou Trump, numa publicação partilhada, esta tarde, na sua página oficial do Twitter.

A tomada de posse do presidente eleito Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris irá decorrer no dia 20 de janeiro, contudo, devido à pandemia a inauguração dos mandatos irá contar com medidas restritivas.

É de recordar ainda que este anúncio acontece depois de cinco pessoas terem morrido durante a invasão do Capitólio, sede do parlamento dos Estados Unidos, por apoiantes pró-Trump que contestam o resultado das eleições de novembro, que consideram fraudulentas.

Os confrontos, que ocorreram na passada quarta-feira, entre a polícia e os desordeiros interromperam a sessão das duas câmaras do Congresso para ratificar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, o que só aconteceu no dia seguinte.

Em Notícias ao Minuto