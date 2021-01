ALAIM desafia rapazes para o ballet clássico e oferece bolsas de estudo

8/01/2021 15:09 - Modificado em 8/01/2021 15:10

A Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM), na tentativa de “desconstruir a ideia de que o ballet não é coisa para menino”, está a oferecer bolsas de estudos gratuitas para rapazes dos quatro aos 13 anos estudarem ballet clássico durante um ano.

Esta bolsa integral de um ano nas aulas do Núcleo de Ballet Clássico é um incentivo para os pais inscreverem os seus filhos, cuja iniciativa visa ajudar aqueles com talento para dança, que só precisam de uma oportunidade.

“Se o seu filho quiser mesmo ser bailarino, se esta for realmente a vocação dele, se tiver talento e força para enfrentar a batalha de longas horas de estudo e ensaios que o futuro lhe reserva, e se, acima de tudo, dançar o faz feliz, ajude, incentive, deixe que o destino se cumpra. A arte agradece e a ALAIM pode ajudar nessa jornada. Vamos romper barreiras e ser felizes?”, desafia a ALAIM.

São duas turmas, divididas por faixas etárias. Às terças e quintas-feiras, no horário das 16h às 17h, para crianças dos 4 aos 7 anos e no horário das 17h30 às 18h30, para crianças dos 8 aos 13 anos. As aulas são ministradas por Janaina Alves e Jennifer Dias.

A inscrição pode ser feita através do formulário disponibilizado na página de facebook da ALAIM.