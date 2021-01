Santo Antão/Paul: Imagem de Nossa Senhora de Fátima a lacrimejar divide opiniões

8/01/2021 15:00 - Modificado em 8/01/2021 15:00

Foto: Inforpress

A informação de que imagem de Nossa Senhora de Fátima, em Lombinho, concelho do Paul, está a lacrimejar o que tem atraído muitos curiosos ao local, está a dividir opiniões dos internautas.

Da parte da Igreja, o pároco de Santo António das Pombas, José Júlio Fortes, pontuou que a igreja tomou conhecimento do fenómeno no dia 31 de dezembro. Entretanto os moradores da localidade deram conta que o fenómeno tem ocorre desde o dia 23 de dezembro.

De acordo com o padre José Júlio, ele e uma equipa da Igreja, no mesmo dia, estiveram no local para averiguar. Verificaram que, de todas as imagens da capela, apenas a imagem da Nossa Senhora de Fátima estava “aparentando” gotas de água no olho direito e no queixo.

Já o Bispo da Diocese de Mindelo pediu aos fiéis católicos e a toda a sociedade, que tenham “prudência e nada de alarido”, no caso da imagem de Nossa Senhora de Fátima, encontrada, em Lombinho, Paúl, com lágrimas no olho direito e no queixo.

“Apenas pedimos prudência e nada de muito alarido até averiguamos com segurança e parecer da ciência sobre o que pode estar a acontecer”, posicionou.

No entanto, nas redes sociais, este fenómeno tem dividido a opinião dos internautas onde muitos, através da sua fé, garantem que este fenómeno pode ser real e outros que dizem não acreditar que uma “estátua feita de barro possa chorar”.

Na opinião de Maria Pires, Nossa Senhora de Fátima é uma santa “muito poderosa” e, por isso, “não se deve ignorar que ela esteja triste por tudo que está a passar no mundo inteiro”.

“Tenham mais cuidado e respeito pela Santa, porque as pessoas vão pedir ajuda todos os dias a Fátima, em Portugal, pois tem um significado e temos que ter fé” vincou.

“Assim como uma mãe fica triste com o mau comportamento de um filho e muitas vezes chora, a nossa Senhora sente-se triste também ao ver tanta violência, sangue humano derramado no chão, por isso Ela está triste. Rezemos pela conversão e entregar essa situação nas mãos de Deus” diz Carolina Ferreira.

Entretanto existem aqueles que não acreditam neste fenómeno e dizem não acreditar que uma “estátua feita de barro possa chorar”, como é o caso de Mário César Monteiro, que questiona se é possível mesmo um santo de barro feito por um ser humano com lágrimas a escorregar.

“Não é possível um pedaço de barro derramar lágrimas, isso sim é tratar as pessoas de ignorantes, respeito muito a igreja católica e aos seus fiéis, mas já é tempo de as pessoas saírem do escuro e deixarem de adorar e acreditar nessas coisas” escreve o internauta Adriano Lima.

Este mesmo que diz que fica “admirado que em pleno século XXI ainda haja pessoas a acreditarem em mitos destes”.