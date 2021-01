Estatuto Editorial do Jornal online Notícias do Norte

Notícias do Norte é um projeto de informação que privilegia a informação regional usando São Vicente como plataforma para chegar ao País e ao Mundo através das novas tecnologias.

Notícias do Norte é um jornal de grande informação, orientado por critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política e económica.

Notícia do Norte caracteriza-se por um jornalismo exigente e de qualidade, recusando o sensacionalismo e a exploração mercantil da matéria informativa.

Notícias do Norte aposta numa informação diversificada, abrangendo assuntos de carácter geral, na região Norte do país procurando corresponder ao interesse e motivação de um público diverso.

Notícias do Norte é um agente de formação e informação, promovendo a análise e o debate dos problemas regionais, em prol do desenvolvimento da região norte do país.

Notícias do Norte assume o compromisso de respeitar os princípios deontológicos e a ética profissional dos jornalistas, assim como pela boa-fé dos leitores.

Notícias do Norte considera que a existência de uma opinião pública informada ativa e interveniente é condição fundamental da democracia e da dinâmica de uma sociedade aberta, que não fixa fronteiras regionais, nacionais e culturais aos movimentos de comunicação e opinião.