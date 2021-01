Covid-19: Cabo Verde registou 94 novos casos sendo 32 deles em São Vicente

7/01/2021 20:52 - Modificado em 7/01/2021 20:52

São Vicente reportou mais 32 novos casos positivos nas últimas 24 horas, aumentando para 120 os casos ativos, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado esta terça-feira. Houve ainda o registo de 19 recuperados na ilha.

A ilha de São Vicente com o maior número de casos ativos da doença, viu mais 32 pessoas serem diagnosticadas com a doença, das 242 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha.

A nível nacional, segundo as autoridades sanitárias, registaram-se 94 novos casos, sendo que para além dos 32 registados em São Vicente, a ilha do Maio teve 14 novos casos da doença (47 ativos), os mesmos 14 que a cidade da Praia (90 ativos). Ainda na ilha de Santiago houve a notificação de mais 5 novos casos, sendo São Domingos com 3 e São Miguel 2, passando a ter agora 107 casos ativos.

Santo Antão reportou hoje mais 16 infetados, das quais 10 no Porto Novo e 6 em Ribeira Grande. A ilha tem neste momento 52 casos ativos.

O Fogo teve o registo de mais 13 novos casos, sendo 9 registados no concelho dos Mosteiro, e 4 em São Filipe. A ilha tem agora 35 casos ativos.

Cabo Verde tem neste momento 363 casos ativos de covid-19.

No entanto, foram reportados mais 32 recuperados, elevando para 11.665 os recuperados da doença. Há ainda 113 óbitos por Covid-19 a lamentar, sendo 3 óbitos por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 12.146 casos positivos acumulados.