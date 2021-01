Covid-19: São Vicente pode voltar novamente ao estado de calamidade

7/01/2021 20:36 - Modificado em 7/01/2021 20:36

A ilha de São Vicente, principal foco de propagação da covid-19 no país, poderá voltar novamente ao estado de calamidade, reforçando um conjunto de restrições impostas para reduzir a propagação da doença, juntando-se à ilha do Fogo, neste momento única que está nesta situação.

Neste momento vigora o estado de contingência na ilha, mas o aumento de casos diários da doença poderá levar o Conselho de Ministros, que se reuniu esta quinta-feira, na cidade da Praia, e que teve como um dos pontos da agenda a aprovação de uma segunda resolução que define o nível de risco em cada uma das ilhas em função da situação epidemiológica.

Recorda-se que neste momento a ilha do Fogo está em situação de calamidade e as demais ilhas em situação de contingência, por força da resolução 169/2020 de 14 de novembro e que vigora até meia-noite do dia 13 de janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia, data que marca a realização das primeiras eleições democráticas há já 30 anos.

Neste momento a situação epidemiológica na ilha de São Vicente, Maio e Santiago, inspira cuidados e pode levar o Conselho de Ministros a prorrogar a situação de calamidade na ilha do Fogo e a decretar a mesma situação em São Vicente, Santiago e no Maio.

De realçar que o nosso país registou esta quinta-feira mais 94 infetados, com destaque para as ilhas de São Vicente, Santiago, Fogo, Santo Antão e Maio. A resolução deverá ser publicada brevemente.