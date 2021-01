UCID pede ao Governo celeridade para resolver situação dos familiares das vítimas e sobreviventes do naufrágio do navio “Vicente”

7/01/2021 15:39 - Modificado em 7/01/2021 15:39

O deputado da UCID José Luís Santos, pediu hoje ao Governo para ajudar as famílias das vítimas do naufrágio do navio “Vicente” que, segundo ele, aguardam com ansiedade o desfecho do processo.

Segundo o deputado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, que falava hoje no segundo dia da primeira sessão parlamentar deste ano, os familiares das vítimas deste trágico acidente há muito que esperam pelo desfecho do processo em torno do naufrágio que vitimou 15 pessoas.

Sobre os sobreviventes (11), José Luís Santos, salienta que muitos enfrentam problemas de saúde devido ao tempo que ficaram expostos à água do mar, mas também de outras ordens, vincando que perderam tudo neste acidente e por isso anseiam por apoios do executivo.

O deputado do MPD, Carlos Lopes, salientou que em matéria de segurança marítima, desde 2018, o executivo dotou o país de um rebocador que está atracado no Porto da Praia e custou 5 milhões de escudos aos cofres do Estado. Ainda a Polícia Marítima foi apetrechada com lanchas patrulha, equipamentos que têm também capacidade para busca e salvamento e, eventualmente, evacuações de doentes.

O navio “Vicente” afundou-se na noite 08 de janeiro de 2015 ao largo do porto de Vale dos Cavaleiros, na ilha do Fogo. Levava a bordo 26 pessoas, 15 morreram e 11 foram resgatadas com vida.

As duas investigações realizadas ao afundamento do “Vicente” responsabilizam o comandante da embarcação e as autoridades marítimas pelo acidente.