SIACSA anuncia dois dias de greve nacional dos bombeiros

7/01/2021 15:13 - Modificado em 7/01/2021 15:14

O presidente do SIACSA, Gilberto Lima, referiu hoje na cidade da Praia, que o sindicato entregou um pré-aviso de greve, para os dias 18 e 19 do corrente, “forçado pela falta de diálogo” e incumprimento dos acordos assinados com algumas autarquias.

O presidente do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Serviços, Florestas, Serviços Marítimos e Portuário (SIACSA), em conferência de imprensa, acusou “a falta das melhores práticas para a resolução das questões reivindicativas dos trabalhadores cabo-verdianos” como motivo para esta intenção de greve.

Também apontou as câmaras municipais da Praia, de São Domingos e de Santa Catarina de Santiago, como as que ignoraram a solicitação sobre a Convenção Colectiva de Trabalho enviada às autoridades, assim como ao Ministério da Administração Interna.

“Também, a par disso, temos a classe de trabalhadores que precisa de ser revista, a questão da melhoria das condições de trabalho, a unificação salarial à semelhança da Polícia Nacional, e ainda as leis de base dos profissionais da Protecção Civil. Assim o SIACSA, depois de ouvir todos os intervenientes em todas as ilhas e todos os concelhos decidiu apoiar esses bombeiros nacionais para uma greve a ter lugar nos dias 18 e 19 deste mês “, declara.

Não revisão das questões de melhoria salarial, falta de viaturas, subsídios de vida e materiais adequados para o exercício das funções dos bombeiros e mais dignidade e respeito pela classe, são pontos que os bombeiros do país querem ver resolvidos.

Gilberto Lima recorda que o novo regulamento dos bombeiros entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro.