Quadra festiva no país com balanço positivo na maioria das ilhas

7/01/2021 13:55 - Modificado em 7/01/2021 13:55

De acordo com os comandos regionais da Polícia Nacional de Cabo Verde, durante a implementação do Plano Natal e Fim de Ano em segurança, que terminou terça-feira, 05, houve uma redução de ocorrências face ao ano de 2019, o que faz com que o balanço seja positivo.

Na ilha de São Vicente, foi feita uma avaliação “muito positiva” da atuação policial e o civismo das pessoas, durante a quadra festiva, não obstante o registo de 210 denúncias, o que representa um aumento de casos, mas considerados “menos graves” em relação ao ano passado.

Por sua vez a ilha da Boa Vista, de acordo com informações da PN, o plano “Operação Natal e final de ano em segurança” ficou marcado por uma “ligeira redução de crimes”, e registo de um aumento de acidentes em relação ao ano de 2019”.

O Comando Regional da Polícia Nacional (PN) das regiões Fogo e Brava, garantiu estar “satisfeita” com a implementação e o resultado do plano elaborado para a época festiva, registando menos ocorrências e incidências criminais que no período homólogo do ano passado, mas com mais actuações por causa da situação da covid-19.

Também o Comando Regional da Polícia Nacional (PN) de Santiago Norte, composto por seis esquadras, considerou de “extremamente positivo” o resultado do Plano Operacional Natal e Fim de Ano, garantindo que houve uma redução de crimes na região.

Já nas regiões de Santiago Sul e do Maio, a Polícia Nacional apresenta um “balanço positivo” da operação de Natal e fim de ano, com diminuição de 30 por cento (%) dos crimes no período homólogo.

Em Santo Antão o balanço também é “satisfatório”, aponta que viaturas e cartas de condução apreendidas, crimes contra pessoas e património e violação do uso obrigatório de máscaras são algumas das ocorrências registadas pelo Comando Regional da Polícia Nacional em Santo Antão, durante a operação Natal/Fim-de-Ano.

O comando da Polícia Nacional (PN) de Santa Maria, no Sal, faz também uma avaliação positiva da actuação policial e o civismo das pessoas, durante a quadra festiva, não obstante algumas ocorrências “corriqueiras”. Considera ainda que os objectivos preconizados foram alcançados, durante esta acção policial, sem registos de incidentes graves.

O Comando de São Nicolau ainda não apresentou o seu balanço das operações, que colocará fim às operações da quadra festiva.

Com estes dados é de salientar que em relação a 2019, houve uma diminuição considerável do número de ocorrências e de situações graves por altura da quadra festiva.