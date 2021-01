Futebol: Bubista e Humberto Bettencourt participam em formação promovida pela FPF

7/01/2021 13:41 - Modificado em 7/01/2021 13:41

O selecionador de cabo-verdiano de futebol, Pedro Brito “Bubista” participa, de 11 deste mês a 10 de Fevereiro, num curso à distância de formação em direção técnica de entidades formadoras, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Bubista será acompanhado pelo seu adjunto no combinado nacional, Humberto Bettencourt, nesta ação de formação que resulta no quadro do protocolo existente entre a FCF e a sua congénere portuguesa.

Ao longo deste curso serão abordados temáticas como perfil e responsabilidade do diretor/coordenador técnico, estruturação do departamento técnico, análise e planeamento estratégico, comunicação e liderança, perfil, competência e etapas de desenvolvimento do praticante.

Modelos de ensino/treino e jogo, assim como o perfil do treinador completam as temáticas desta ação de formação a ser ministrada pelos formadores da Portugal Football School, da Federação Portuguesa de Futebol.