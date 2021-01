Explosivo encontrado no Capitólio durante protesto de apoiantes de Trump

Durante os confrontos entre os manifestantes e a polícia já houve pelo menos uma pessoa baleada e várias pessoas transportadas para o hospital.

© Getty Images

Um engenho explosivo artesanal foi encontrado no Capitólio, em Washington DC, nos Estados Unidos, numa tarde de confrontos entre manifestantes apoiantes de Donald Trump e as autoridades, que resultaram numa mulher baleada e várias pessoas transportadas para o hospital, durante uma ‘invasão’ do local.

A informação é avançada pela NBC que cita vários elementos das autoridades, não revelando mais pormenores sobre o local onde terá sido descoberto. Segundo o New York Times, o engenho já foi destruído pela brigada de minas e armadilhas.

Os serviços de emergência locais disseram que uma pessoa ficou em estado crítico após ser baleada e pelo menos cinco pessoas – incluindo um agente da polícia – foram transportadas para o hospital.

As câmaras do Congresso foram obrigadas a interromper a sessão esta quarta-feira, onde debatiam, contavam e certificavam a vitória do presidente eleito Joe Biden nas eleições de novembro – que Trump continua a contestar.

Face à tensa situação no Capitol Hill, a ‘mayor’ de Washington DC, Muriel Bowser, declarou o recolhimento obrigatório a partir das 18 horas locais (23 horas em Portugal Continental). De recordar que, horas antes desta invasão do Capitólio, Trump discursou perante estes manifestantes e assegurou que “nunca vai reconhecer a derrota”.

Em Notícias ao Minuto