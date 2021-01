PN aplica 16 coimas por não uso de máscara facial durante a quadra festiva

6/01/2021 21:27 - Modificado em 6/01/2021 21:27

No âmbito da lei que determina a utilização obrigatória de máscaras faciais em todos os espaços públicos, incluindo na via pública, a Polícia Nacional em São Vicente, aplicou 16 coimas durante a quadra festiva no valor total de 24 mil escudos.

Conforme o Subintendente Albertino Cruz, no que tange à lei n°102/IX/2020, que determina a utilização obrigatória de máscaras faciais em todos os espaços públicos, incluindo nas vias públicas, as autoridades competentes abordaram de 15 de dezembro a 05 de janeiro aproximadamente 3.500 pessoas, que infligiram esta lei, mas também devido ao consumo de bebidas alcoólicas, aglomerações e distúrbios na via pública.

Destas pessoas a Polícia Nacional aplicou 16 coimas no valor total de 24.000$00, sendo que segundo Albertino Cruz, só do dia 04 para 05 de janeiro foram aplicadas 9 coimas, garantindo que este trabalho vai continuar, mas garante que tem havido “alguma resistência” por parte de muitas pessoas.

“Algumas pessoas ainda não estão sensibilizadas com esta lei, e a Polícia estará todos os dias no terreno a fiscalizar. Vamos continuar o combate e todos os dias temos patrulha do Piquete, CI, BAC, direcionados para este tipo de serviço, principalmente depois das horas normais de expediente” sustentou.