Xadrez-Cabo Verde com 3 jogadores confirmados no Campeonato Africano Individual Online 2021

6/01/2021 21:20 - Modificado em 6/01/2021 21:20

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) anunciou que 5 jogadores deverão marcar presença na edição online do Campeonato Africano Individual, que se realizado de 25 a 29 de janeiro, sendo que 3 já estão confirmados, nas categorias Open, Femininos e Sub-20 Femininos.

De acordo com a FCX, neste momento já se encontram inscritos o Mestre Internacional Mariano Ortega (Director Técnico Nacional), que vai competir na categoria Open, ainda Célia Rodrigues na categoria Femininos e Loide Gomes nos sub-20 femininos.

Faltam apenas duas vagas para serem preenchidas, nas categorias de Sub-20 Open e Veteranos.

As inscrições continuam abertas até ao dia 20 de janeiro, onde os jogadores terão de pagar uma taxa de inscrição de 6.000$00, e devem já estar filiados na FCX em 2021 ou, como alternativa, terem estado filiados em 2020. A competição será jogada na plataforma Tornelo ao ritmo de 25 minutos com 10 segundos de incremento por lance a partir do primeiro movimento.