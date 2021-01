Cabo Verde ultrapassa a barreira dos 12 mil casos de Covid-19

6/01/2021 17:19 - Modificado em 6/01/2021 17:19

Cabo Verde registou 69 novos casos positivos de covid-19, sendo a maioria em São Vicente e Santiago. Com os novos casos, o país ultrapassa a barreira de 12 mil infetados – contabiliza agora 12.052 o total de casos acumulados -, desde 19 de março, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado o ministério cabo-verdiano avançou que das 706 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 69 deram resultado positivo para a covid-19, com São Vicente (33) e a Praia (21) a ser os concelhos com mais casos registados.

Ainda na ilha de Santiago, foram registados mais 4 casos, dois em cada um dos municípios de São Miguel e Santa Cruz.

Segundo o mesmo comunicado, os restantes casos foram diagnosticados nas ilhas do Fogo (02), ambos no concelho de São Filipe, na Ribeira Grande de Santo Antão (07) e no Maio (02).

O Ministério da Saúde informou ainda que 25 pessoas receberam alta, elevando para 11.633 o total de casos considerados recuperados da doença. Com base nos dados estatísticos desta quarta-feira, Cabo Verde mantém 113 mortes, 3 das quais por outras causas e dois doentes estrangeiros transferidos para o país de origem e aumentou para 301 os casos ativos.