Facebook terá em breve tradução automática para a língua materna de Cabo Verde

6/01/2021 16:20 - Modificado em 6/01/2021 16:21

A tradução automática para a língua cabo-verdiana no Facebook está para breve, inserido no âmbito do programa de expansão da tradução a todos os idiomas do mundo presentes nesta rede social.

A empresa Lang Consult (LC), que também está a colaborar na tradução de outras línguas africanas, incluindo o Kimbundu e Umbundu (Angola) e Dyoula (Costa do Marfim), já está a trabalhar na segunda fase de implementação e espera-se que ainda este ano os utilizadores possam desfrutar da novidade.

Quer isto dizer que a língua materna de Cabo Verde (kabuverdiano) está a um pequeno passo de entrar na lista dos idiomas com tradução automática no Facebook. O objectivo desta rede social é ter disponível na sua plataforma e acessível aos cibernautas todas as línguas do mundo.

A mesma terá um volume de 66.508 palavras para a tradução de cada uma das quatro línguas, com previsão de entrega para 22 de Janeiro de 2021.

Espera-se que nos próximos meses, e ainda este ano, os usuários possam começar a desfrutar da tradução em suas respectivas línguas, salvaguardando que o processo levará algum tempo para adaptação.

Entretanto, indica, por uma questão de “representatividade”, a variante predominante será a de Santiago. Juntam-se também palavras do vocabulário do Norte, mais precisamente da ilha de São Vicente. Para a empresa, trata-se de um marco histórico para Cabo Verde e uma possibilidade de abrir ainda mais as portas do país ao mundo, bem como um “empurrão” para a oficialização do crioulo.