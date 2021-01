Debate sobre economia marítima previsto para a sessão desta quarta-feira foi cancelado

5/01/2021 20:16 - Modificado em 5/01/2021 20:16

O debate parlamentar sobre a economia marítima, agendado para a sessão desta quarta-feira, 06, foi cancelado, por razões de saúde da tutela, avançou a líder parlamentar do MpD.

Joana Rosa fez esta revelação durante a conferência de imprensa, para se proceder ao balanço da jornada parlamentar no quadro da preparação da primeira sessão plenária de 2021, na cidade da Praia, onde vincou que houve “ganhos na ligação entre as ilhas” com “medidas de políticas excelentes” tomadas pelo governo do MpD.

A líder parlamentar do MpD observou que estas políticas permitiram a dinâmica do desenvolvimento comercial entre as ilhas, por entender que o processo foi bem conduzido com a presença de investidores externos, mas com o capital nacional envolvendo 49 por cento dos armadores cabo-verdianos, é por ela considerado um “projeto de sucesso”.

No entanto admitiu, que a pandemia do novo coronavírus fez com que a empresa reduzisse as viagens de ligação do mercado entre ilhas e que se tem feito a retoma aos poucos, ao mesmo tempo que sublinhou que o sector das pescas tem, igualmente, “merecido uma atenção importante do Governo, no apoio à aquisição de embarcações e na semi-industrialização”.

Joana Rosa apontou o Terminal de Cruzeiros de São Vicente, a reabilitação do Porto da ilha do Maio em curso e a ser equipado com duas rampas, várias obras realizadas e em curso em todas as ilhas do país e medidas constantes no Orçamento do Estado.

Esta primeira sessão plenária de 2021 tem ainda na agenda debates de duas autorizações legislativas ligadas ao sector portuário, designadamente o regime jurídico de operação e do trabalho portuário e regime geral das zonas de jurisdição portuária, bem como o projeto de resolução relativo à Conta Geral do Estado de 2016.