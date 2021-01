São Vicente com mais 9 infetados passa a ter 91 casos ativos de Covid-19

5/01/2021 20:01 - Modificado em 5/01/2021 20:02

São Vicente reportou mais 9 novos casos nas últimas 24 horas, diagnosticados a partir de 175 amostras analisadas no laboratório de virologia da ilha, aumentando para 91 os casos ativos. Houve ainda o registo de dois recuperados. A ilha tem ainda 5 pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa, sendo que todos estão estáveis, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado esta terça-feira.

A nível nacional, segundo o mesmo boletim, houve ao todo 34 casos, sendo que para além dos 9 registados em São Vicente, a ilha do Maio teve 8 novos casos da doença.

Santo Antão reportou hoje mais 9 infetados, dos quais 6 no Porto Novo e 3 na Ribeira Grande.

O Fogo teve o registo de mais 4 novos casos, sendo dois registados no concelho dos Mosteiros, que passa a ter agora 18 casos ativos e ainda 2 em São Filipe passando a ter 11 casos ativos.

Já na ilha de Santiago houve a notificação de mais 4 novos casos, sendo a Praia com 2, Santa Catarina 1 e São Miguel 1.

Cabo Verde tem neste momento 257 casos ativos de covid-19.

No entanto, foram reportados mais 11 recuperados, tendo Cabo Verde neste momento 11.608 recuperados da doença.

Há ainda 113 óbitos por Covid-19 a lamentar, sendo 3 óbitos por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 11.983 casos positivos acumulados.