Reino Unido passa 60 mil novos casos e regista 830 mortes em 24 horas

5/01/2021 16:32 - Modificado em 5/01/2021 16:32

O país registou mais de 2,7 milhões de casos no total e ultrapassou as 76 mil mortes.

© JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

OReino Unido registou 60.916 novos casos pelo novo coronavírus e 830 mortes nas últimas 24 horas. Estes números diários são superiores aos de ontem em que foram registados 58.784 infeções e 407 óbitos e é a primeira vez que o país passa os 60 mil casos diários desde o início da pandemia.

Nos últimos dias a média diária de casos aumentou 44% e de mortes 45% comparando com os sete dias anteriores.

De acordo com os últimos dados, desde o início da pandemia, 2.774.479 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus no país, sendo que 76.305 morreram num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

O número de pessoas hospitalizadas também aumentou, para 3.075, num total de 23.857 das quais 1.847 com auxílio respiratório por ventilador.

Recorde-se que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou ontem um confinamento de seis semanas para conter a aceleração da pandemia de covid-19 em Inglaterra, incluindo o encerramento das escolas até pelo menos 05 de fevereiro.

Em Notícias ao Minuto