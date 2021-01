Santo Antão: Autoridade sanitária preocupada com foco da doença em Tarrafal de Monte Trigo reforça meios de combate

5/01/2021 14:59 - Modificado em 5/01/2021 14:59

A delegada de Saúde no Porto Novo, Santo Antão, Isaulina Delgado, revelou-se hoje “preocupada” com o surgimento do foco de covid-19 em Tarrafal de Monte Trigo e aponta o reforço da equipa de combate à propagação da doença.

No concelho do Porto Novo, a localidade de Tarrafal de Monte Trigo, por altura da quadra festiva, passou a ser o novo foco da doença, onde dos 205 testes já efetuados até agora, resultaram em 21 casos positivos.

A Delegacia de Saúde do Porto Novo, conforme a mesma fonte, citada pela Agência Cabo-verdiana de Noticias, já enviou para o Tarrafal de Monte Trigo duas equipas para realizarem testes, um assistente social e pessoal de luta antivectorial para a desinfeção, estando prevista, para quinta-feira, o envio de mais uma equipa de intervenção.

Conforme a mesma fonte, Tarrafal de Monte Trigo é uma comunidade que inspira preocupação, já que as pessoas, contrariando as orientações das autoridades sanitárias, promovem ajuntamentos, através de festas e convívios diversos.

O primeiro foco de covid-19 no interior do Porto Novo foi detectado, antes do Natal, em Ribeira das Patas, o segundo maior centro populacional deste concelho, onde, nesta altura, há apenas um caso activo.

Porto Novo, com 25 casos activos (um internado no hospital regional João Morais e os restantes em isolamento no domicílio) e 192 casos acumulados até ao momento, é atualmente um dos concelhos com maior número de infeções ativas no país.