Detido em São Vicente suposto homicida de jovem em Santiago

5/01/2021 14:53 - Modificado em 5/01/2021 14:53

A Polícia Judiciária de São Vicente, deteve um indivíduo de 23 anos suspeito de, na madrugada de 25 de dezembro, ter assassinado um outro jovem de 18 anos na localidade de Matinho, em Santa Cruz, na ilha de Santiago.

Conforme avança a PJ, o indivíduo de sexo masculino, de 23 anos foi detido ontem, segunda-feira, 4, fora de flagrante, na ilha de São Vicente, para onde havia fugido, depois de alegadamente ter cometido o crime contra um jovem de 18 anos de idade.

O crime, recorde-se, ocorreu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2020, na localidade de Matinho, Santa Cruz.

De realçar ainda que os familiares do malogrado, de 18 anos, natural de Santa Cruz, haviam pedido o engajamento do Ministério Público para a detenção do suposto homicida, por risco de saída do país.

O detido será presente, no tempo legal, às autoridades judiciais competentes, para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal. A investigação está a cargo da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SCICC), da Direção Central de Investigação Criminal, na Praia.