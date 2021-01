Óscar Santos nomeado para cargo de governador do Banco de Cabo Verde

O Governo denominou Óscar Santos, ex-presidente da Câmara da Praia, para o cargo de Governador do Banco de Cabo Verde (BCV), substituindo João Serra, que chegou ao fim da sua comissão de serviço.

De acordo com a deliberação publicada no Boletim Oficial (B.O.) de 04 de Janeiro, a decisão saiu do Conselho de Ministros, que também nomeou para administradores do BCV António Varela Semedo, Maria Tereza Lopes da Luz Henriques e Elias da Veiga Pereira, que substituem Carlos Manuel da Luz Delgado Rocha, Horácio Moreira Semedo e Carlos Alberto Carvalho Furtado.

O Governo fundamenta a formalização da cessação, por caducidade, do mandado do governador João Serra e dos administradores, com o facto de o mesmo ter a duração de cinco anos, renovável por uma só vez, por igual período.

A resolução aprovada em Conselho de Ministros, que nomeia Óscar Santos, entra em vigor esta terça-feira, 05.