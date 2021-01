FCF organiza formação para ajudar na retoma das atividades desportivas com apoio do seleccionador nacional Bubista

5/01/2021 14:00 - Modificado em 5/01/2021 14:01

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no âmbito da retoma das atividades desportivas, e na linha dos apoios para o efeito, tem programado a partir desta quarta-feira, 06, acções de formação em todas as regiões desportivas do país, com o apoio do selecionador nacional Bubista e o médico da selecção.

De acordo com a FCF, estas formações que se iniciam nesta quarta-feira, 06 de Janeiro, a começar nas duas regiões desportivas de Santo Antão (Norte e Sul), surgem após o “longo período de inactividade”, atendendo à situação de pandemia e visando a “máxima segurança na retoma das atividades, quer a nível sanitário, quer no processo de treino”

As referidas ações de formação serão ministradas pelo Dr. Humberto Évora, especialista em medicina desportiva e médico da Seleção Nacional, e pelo Selecionador Nacional, Pedro Brito, ‘Bubista’, e contarão com a participação dos Delegados de Saúde nas respectivas regiões desportivas.

As ações de formação destinam-se aos médicos, massagistas e membros das equipas técnicas e serão abordados temas como, a situação da COVID-19 na região/ilha pelo responsável da Saúde; Organização funcional e preparação do treino em ambiente do COVID 19 pelo Selecionador Nacional, Pedro Brito ‘Bubista’ e COVID-19 e risco no Desporto “Estratégia na prevenção de lesões desportivas – FIFA 11 +” a cargo do Dr. Humberto Évora.