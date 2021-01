Sal: Acidente de viação provoca oito feridos em Espargos

5/01/2021 13:51 - Modificado em 5/01/2021 14:48

Um acidente de viação ocorrido, hoje, na via que liga Espargos a Santa Maria, resultou em oito feridos que estão neste momento a ser acompanhados no Hospital Regional Ramiro Figueira.

De acordo com informações avançadas pela Rádio Pública, o veículo de caixa aberta, onde seguiam oito pessoas, sendo 3 homens e 5 mulheres, entre as quais uma criança, perdeu o controlo da viatura acabando por invadir outra via da estrada que liga Espargos e Santa Maria.

A mesma fonte, que cita fonte hospitalar, garante que todos os pacientes estão “conscientes e estáveis”, sendo que neste momento alguns dos acidentados, apresentam queixas e estão a ser avaliados para se saber a gravidade dos ferimentos.