Andebol: Cabo Verde defronta o Brasil em mais um jogo treino em Portugal

4/01/2021 23:18 - Modificado em 4/01/2021 23:19

A selecção cabo-verdiana de andebol enfrenta esta terça-feira, 05, na Nazaré (Portugal) a seleção brasileira em mais jogo treino durante o segundo estágio que decorre em Portugal, visando a participação dos dois combinados no Mundial do Egito.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Andebol, esta vai ser a terceira partida do combinado cabo-verdiano, nesta fase de preparação para o Mundial que se realiza de 13 a 31 do corrente no Egito, onde o selecionador nacional José Tomaz, ambiciona tirar ilações ante uma “equipa tão poderosa”, de modo a limar as estratégias.

Durante o estágio na Nazaré, os cabo-verdianos já defrontaram Israel e Portugal. A nossa seleção deixa o distrito de Leiria na próxima quarta-feira para se instalar em Lisboa, onde está agendada a fase final do estágio antes da sua viagem para Alexandria (Egito).

A comitiva cabo-verdiana viaja para o Egito a 13 do corrente, e tem estreia agendada para o dia 15 frente à selecção da Hungria, em partida inaugural do Grupo A.

Nesta sua primeira participação num campeonato do Mundo, Cabo Verde tem ainda como adversários as seleções da Alemanha e do Uruguai.