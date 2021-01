São Vicente integra lista de municípios com maior taxa de incidência de Covid-19

4/01/2021 23:12 - Modificado em 4/01/2021 23:12

A ilha de São Vicente é neste momento um dos municípios com maior taxa de incidência da covid-19, nos últimos 14 dias, apresentando uma taxa de 159 por 100 mil habitantes, informou hoje o director nacional de Saúde.

De acordo com Jorge Noel Barreto, São Vicente que tem 84 casos ativos de covid-19, o principal foco de propagação da doença no país, apresenta uma das maiores taxas de incidência da doença nos últimos 14 dias.

Neste momento a ilha faz parte do lote dos municípios com taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes, tendo uma taxa de 159 por 100 mil habitates. O Porto Novo que tem 154 por 100 mil habitantes, o Maio 239 por 100 mil habitantes e Mosteiros com 260 por 100 mil habitantes.

“A nível nacional, a taxa de incidência acumulada é de 54 por 100 mil habitantes, quando nos 14 dias anteriores era de 103 por 100 mil habitantes. Durante o mês de dezembro o país registou quatro óbitos. Em novembro foram 10 e outubro 34 óbitos” sustentou. Números que segundo a mesma fonte são animadores neste momento, apontando um abrandar dos casos em vários pontos do país.