Casos de Covid-19 continuam a aumentar em São Vicente

4/01/2021 20:06 - Modificado em 4/01/2021 20:06

São Vicente reportou mais 15 novos casos nas últimas 24 horas, aumentando para 84 os casos ativos, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado esta segunda-feira. Houve ainda o registo de oito recuperados na ilha, que tem neste momento 5 pessoas internadas no HBS.

Em apenas 48 horas, São Vicente viu o número de infetados disparar com mais 43 casos, isto depois de ter registado nos últimos dias um decréscimo no número de novos casos da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19. A ilha tem ainda 5 pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa, sendo que todos estão estáveis, segundo informações do Ministério da Saúde.

São Vicente, a ilha com o maior número de casos ativos da doença, viu mais 15 pessoas serem diagnosticadas com a doença, das 145 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da ilha.

Ainda a nível nacional, segundo a mesma fonte, houve ao todo 29 casos, sendo que para além dos 15 registados em São Vicente, a ilha do Maio teve 10 novos casos da doença.

O Fogo teve o registo de mais 2 novos casos, registados no concelho de Mosteiros, que passa a ter agora 18 casos ativos.

Já na ilha de Santiago houve a notificação de dois novos casos, São Salvador do Mundo e Santa Cruz, com um caso cada.

Cabo Verde tem neste momento 234 casos ativos de covid-19.

No entanto, foram reportados ainda mais 17 recuperados, tendo o país, neste momento, 11.597 recuperados da doença.

Há ainda 113 óbitos por Covid-19 a lamentar, sendo 3 óbitos por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 11.949 casos positivos acumulados.