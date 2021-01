Biosfera lança concurso “Vencedor pela Natureza” para criar entusiasmo ambiental através do entretenimento

4/01/2021 13:41 - Modificado em 4/01/2021 13:41

A Associação para a Defesa do Meio Ambiente – Biosfera Cabo Verde promove o concurso televisivo “Vencedor pela Natureza”, que pretende despertar o estímulo ambiental nos cabo-verdianos através do entretenimento, testando os conhecimentos do púbico sobre a biodiversidade marinha e costeira de Cabo Verde.

Conforme nota de imprensa remetida a este online, trata-se de um concurso televisivo aberto ao público maior de 18 anos e a nível nacional, que visa testar os conhecimentos do púbico sobre a biodiversidade marinha e costeira de Cabo Verde.

“O programa tem por objetivo criar impactos sociais, que visam motivar o público a adotar um papel ativo na defesa dos ecossistemas marinhos e costeiros de Cabo Verde, melhorar o conhecimento das leis ambientais no país, contribuir para uma reflexão sobre as políticas ambientais, além de proporcionar o enriquecimento dos currículos escolares com novos módulos pedagógicos” refere a mesma fonte.

Ao todo, segundo a nota, vão ser produzidos 10 episódios, que serão emitidos na Televisão Nacional de Cabo Verde (TCV) e na RTP África, numa parceria com a Biosfera. O programa terá como apresentador o encenador, actor e produtor cultural, João Branco.

As inscrições decorrem até o dia 31 de janeiro através do link http://vencedorpelanatureza.biosfera1.com/, disponível na página web da Biosfera, na qual os candidatos terão que responder a um quiz temático de pré-seleção dos concorrentes e a gravação dos episódios deve arrancar entre março e abril de 2021, em São Vicente.