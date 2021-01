Covid-19/Santo Antão: Tarrafal de Monte Trigo é neste momento a região mais afetada com 18 casos ativos

4/01/2021 13:18 - Modificado em 4/01/2021 13:18

A localidade de Tarrafal de Monte Trigo, zona piscatória do concelho de Porto Novo, Santo Antão, é neste momento o foco principal de propagação da doença na ilha, com 18 dos 21 casos ativos de covid-19 no município.

De acordo com informações recolhidas por este online, 6 dos 18 casos ativos nesta região estão em isolamento em São Vicente, já os restantes 12 estão isolados nas suas residências em Tarrafal de Monte Trigo.

Alguns moradores locais, mostram-se apreensivos e preocupados, apontando que as pessoas que testaram positivo nesta localidade, estão fazendo isolamento em casa juntamente com outros familiares, o que poderá ser o motivo de aumento de casos da doença.

De acordo com um morador local, a população está “muito apreensiva e preocupada com a situação” e exige que “medidas urgentes” sejam tomadas por parte das autoridades de saúde face a “situação delicada” que a comunidade vive neste momento.

“Mesmo preocupante, até porque Tarrafal é um lugar pequeno e no meu caso estou mesmo preocupada com toda esta situação, visto que a minha mãe já tem uma certa idade. Pelos vistos não estão sendo tomadas medidas adequadas para o isolamento das pessoas que têm testado positivo” aponta uma habitante da localidade.

Outro residente descreve a situação como “preocupante” e apela aos tarrafalenses para se “manterem serenos e protegerem-se ao máximo”, respeitando a regras de segurança de forma a evitar a propagação, apontando que estão à “mercê da sua própria sorte”.

De realçar que o município do Porto Novo com 186 casos acumulados e 21 ativos, é neste momento o epicentro da doença na ilha, que tem no total 24 pessoas ativas com covid-19.

Santo Antão tem 341 casos acumulados, das quais 311 recuperados e ainda 6 óbitos a lamentar.