EUA. Casas de Nancy Pelosi e Mitch McConnell vandalizadas

3/01/2021 21:12 - Modificado em 3/01/2021 21:12

As casas foram grafitadas com frases referentes à lei que propõe o aumento de apoio aos mais afetados pela pandemia.

© Twitter

As casas da líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e do líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, foram vandalizadas durante o fim de semana. As casas foram grafitadas com frases referentes à lei que propõe o aumento de apoio aos mais afetados pela pandemia.

De acordo com os meios de comunicação, na casa do senador Mitch McConnell foram escritas frases como “Onde está o meu dinheiro?” e “Mitch mata os pobres”.

Já na casa de Nancy Pelosi, que foi também vandalizada com grafitis e sangue falso, foi deixada uma cabeça de porco.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou no dia 29 de dezembro o aumento dos ‘cheques’ para a população, incluídos no pacote de estímulo económico decorrente da pandemia, de 600 dólares para 2.000 dólares, em consonância com as intenções de Trump, no entanto a proposta foi bloqueada no Senado.

O pacote que visa revitalizar a economia norte-americana prevê 600 dólares (cerca de 491 euros) para cada norte-americanos com rendimentos até 75.000 euros. Com este documento, o valor aumentava para 2.000 dólares (cerca de 1.637 euros).

As autoridades estão a investigar o incidente, mas ainda não foram identificados suspeitos, reporta a CNN.

Através de um comunicado, Mitch McConnell afirmou que “o vandalismo e as políticas do medo não têm lugar na nossa sociedade”.

