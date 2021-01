Covid-19: São Vicente registou 31 novos casos positivos e 14 recuperados durante o fim-de-semana

3/01/2021 20:31 - Modificado em 3/01/2021 20:31

A ilha de São Vicente registou 31 novos casos positivos de covid-19 durante este fim-de-semana e ainda 14 pessoas recuperadas da doença. Este domingo, 03, foi o mais crítico com 27 novos casos.

Com estes novos casos positivos diagnosticados a partir de 119 amostras analisadas pelo laboratório de virologia de São Vicente, a ilha passa a ter 77 casos positivos de covid-19.

São Vicente foi o município do país com o maior número de casos registados no decorrer do fim-semana, aumentando assim as preocupações sobre a propagação da doença na ilha, que a par da cidade da Praia, São Filipe e Porto Novo, são neste momento os principais focos de propagação da doença.

Por outro lado, no último fim-de-semana mais 14 pessoas foram dadas como recuperadas.

A nível nacional houve o registo de mais 37 casos novos da doença. Para além de São Vicente a ilha de Santiago teve ainda 8 casos novos, registados todos no concelho da Praia, tendo neste momento 64 casos ativos.

O concelho de Porto Novo teve mais 2 novos casos da doença, passando a ter agora 21 casos ativos de covid-19.

Cabo Verde tem neste momento 222 casos ativos, 11.580 recuperados, ainda 113 óbitos, 3 mortes por outras causas, e 2 transferidos de um total de 11.920 casos acumulados.