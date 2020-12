São Vicente entra em 2021 como o principal foco de infeção da covid-19 no país e gera preocupações

31/12/2020 20:48 - Modificado em 31/12/2020 20:48

Com 60 casos ativos, depois de mais 15 novos casos notificados nas últimas 24 horas, a ilha de São Vicente vai fechar o ano como sendo o principal foco de infeção da covid-19 no país, que já tem um acumulado de 11.840 casos.

Alguns mindelenses abordados por este online, para saber qual o sentimento dos mesmos em relação ao aumento de casos registado nos últimos dias na ilha, que passou a ser o foco da doença no país, e Jorge Delgado é um destes que apontou uma “situação realmente preocupante”, já que, como disse, “todos os dias parece crescer mais e mais e as pessoas parecem se importar cada dia menos”.

“A verdade é que vamos dobrar o ano com o maior número de casos ativos de covid-19, o que me inquieta muito. Espero que possamos rapidamente ultrapassar esta fase menos boa que estamos a viver” sustenta.

César Duarte igualmente acredita que a população de São Vicente tem sido “bem negligente”, principalmente nos últimos tempos, onde tem vislumbrado muitas pessoas a circular sem a máscara de protecção individual. “Acredito que não é por falta de informações, porque toda gente sabe o que se está a passar em Cabo Verde e no mundo. As pessoas não estão se preocupando com elas mesmas e nem com o próximo, estão muito irresponsáveis”, salienta.

Um cenário, que segundo Maria Conceição está a ficar “muito grave” para aqueles que cá estão, como também para as pessoas nas outras ilhas, sustentou, questionando a fiabilidade dos testes rápidos feitos pelo menos 72 horas antes das viagens interilhas.

“Espero também que as pessoas possam ponderar e não aderir a festas às escondidas, que certamente vão ocorrer, para que o número de infetados não dispare nos próximos dias” vinca.

A ilha de São Vicente registou hoje mais uma morte por covid-19 e 15 do total de 47 casos positivos no país.

Cabo Verde tem agora 166 casos ativos, 11.556 recuperados e um total de 11.840 casos positivos acumulados e 113 óbitos, sendo 3 por outras causas.