Proteção Civil promete reforçar patrulhamento sobretudo nos bairros da periferia

31/12/2020 16:46 - Modificado em 31/12/2020 16:46

A técnica do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Vitória Veríssimo, garante que as autoridades vão reforçar o patrulhamento sobretudo na periferia e fora da cidade do Mindelo, para evitar festas de passagens de ano, que são proibidas neste momento pela lei.

Vitória Veríssimo explica que o ano de 2020 tem sido um ano “completamente diferente” de todos os outros por causa da covid-19, e por isso, tudo o que eram festas no passado, nesta altura é ilegal.

Nisto, aponta que por estes dias uma equipa constituída por elementos da Protecção Civil e Bombeiros, IGAE, Forças Armadas e Polícia Nacional, notificaram os promotores de eventos que não podem fazer festas do fim de ano, para evitar a propagação da covid-19.

“Tudo o que for festa está proibido por lei. Estas equipas vão estar nas ruas a patrulhar e em caso de violação o promotor do evento será notificado pela polícia, pela prevaricação da lei e posteriormente será aberto um processo” garante.

No centro da cidade diz que os promotores de eventos estão mais consciencializados, mas receia que na periferia e mesmo fora da cidade possa haver tentativas de violar a lei vigente.

Neste sentido, aponta que nos bairros haverá um patrulhamento reforçado com uma equipa “mais grande”, que não vai actuar somente dentro da cidade, mas também na periferia e fora dela.

“Temos informações de pessoas da cidade que se organizaram para realizar festas fora da cidade exactamente para tentar contornar a lei” ressalva a mesma fonte.

Vitória Veríssimo lembra ainda que é permitido o máximo de 15 pessoas em convívios familiares, e em caso de incumprimento o dono do local será notificado, e o caso posteriormente avaliado.

“Todo o processo vai ser conduzido pelas instâncias como a IGAE e Tribunais” vinca. “Peço a todas as pessoas que respeitem as medidas, e festejem em casa e em família. Se conseguirmos conter o vírus agora teremos um bom janeiro e um bom combate” concluiu.