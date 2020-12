Salss/Super Bock entrega 300 cestas básicas

31/12/2020 16:25 - Modificado em 31/12/2020 16:26

Inserido na sua política de solidariedade social e como vem sendo habitual todos os anos, a Salss/Super Bock entregou, na cidade do Mindelo, esta manhã, com a participação da Delegacia de Saúde, 300 cestas básicas aos mais carenciados da ilha São Vicente. O gesto em prol dos que mais necessitam foi acolhido com satisfação e agradecimento por parte dos beneficiados.