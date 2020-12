Mulher encontrada morta em vídeo clube de Monte terá sido assassinada

31/12/2020 15:30 - Modificado em 31/12/2020 15:30

Mesmo sem nenhuma confirmação oficial por parte das autoridades, tudo aponta que Alcídia Salomão, 54 anos, encontrada hoje sem vida, por volta das 8:30, no videoclube de que era proprietária na Rua d’Morguine, terá sido vítima de assassinato.

O corpo de Alcídia Salomão (Sissy), segundo familiares presentes no local, foi encontrado no videoclube pelo seu filho, de 23 anos, com quem morava na zona de Dji d’Sal. “O corpo foi encontrado de bruços, com um casaco enrolado na cara e ao lado uma arma branca, o que aponta para um crime” assegurou uma fonte.

Os vizinhos da vítima explicaram que estranharam o facto de o videoclube estar de portas fechadas, na quarta-feira, 30, antes do horário habitual de encerramento. Ainda revelaram que não ouviram qualquer barulho proveniente do estabelecimento.

O levantamento do corpo ocorreu por volta das 12:45 pelos bombeiros, acompanhados de elementos da Polícia Judiciária (PJ) e foi levado para a casa mortuária do Hospital Baptista de Sousa (HBS) para perícia médica.