Tribunal do Sal decretou prisão preventiva a dois dos três indivíduos suspeitos de abusar sexualmente de duas menores

31/12/2020 14:14 - Modificado em 31/12/2020 14:14

O Tribunal da Comarca do Sal colocou em prisão preventiva dois dos três indivíduos suspeitos de abusar sexualmente de duas menores durante mais de 9 anos.

Conforme nota da Polícia Judiciária, o terceiro suspeito ficou em liberdade mediante TIR e interdição de saída da ilha.

Recorde-se que as vítimas, com idades compreendidas entre os 11 e 15 anos, alegadamente, vinham sendo abusadas sexualmente pelos suspeitos desde 2011. Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 34 e os 62 anos, residentes em diferentes localidades da ilha do Sal foram detidos na passada terça-feira, 29, fora de flagrante delito.

Já na cidade da Praia, o Tribunal aplicou TIR e Apresentação Periódica aos dez detidos por suspeita de crimes de Homicídio Tentado, Armas, Ofensa à Integridade física, Motim, Danos, Organização Criminosa e Resistência à autoridade.