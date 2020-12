São Vicente: Mulher encontrada morta na zona de Monte

31/12/2020 12:37 - Modificado em 31/12/2020 12:38

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta num vídeo clube situado na Rua d’Morguino nesta quinta-feira, 31, na zona Monte, em São Vicente.

Conforme informações recolhidas por este online, não se sabe como terá falecido Alcídia Salomão “Sissy” de 54 anos, visto que tanto os familiares como a polícia não avançam muitas informações.

Sabe-se que o corpo foi encontrado pelo filho da malograda, por volta das 8 horas depois de ter entrado em contacto com a mesma através de um telefonema a qual não teve feedback. Ao deslocar ao local encontrou o corpo a mãe e uma poça de sangue ao seu redor.

As autoridades foram accionadas imediatamente para fazer o levantamento do corpo e fazer as diligências legais.

O certo é que a morte de “Sissy” esta envolta em uma incógnita, não se sabendo ainda se a mesma faleceu de causas naturais ou se foi assassinada, sendo que somente uma autópsia poderá determinar a causa da morte.

Em atualização