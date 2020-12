Covid-19: São Vicente com 20 dos 41 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas

30/12/2020 20:00 - Modificado em 30/12/2020 20:00

O município de São Vicente, o principal foco de infeção da covid-19 no país, registou esta quarta-feira, 30, mais 20 casos positivos, elevando para 60 o número de casos ativos no momento.

Os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgados esta tarde dão conta de 41 novos casos da doença no país e apontam que São Vicente foi o município com registo de maior número de casos nas últimas 24 horas, o que ocorre pela segunda vez a nível nacional.

Com os casos de hoje, em menos de 48 horas, a ilha de São Vicente teve 36 novas infeções do coronavírus, responsável pela doença denominada Covid-19, ultrapassando os 800 casos acumulados, desde o surgimento do primeiro caso a 04 de abril.

Foram reportados nas últimas 24 horas mais 14 altas na ilha, passando a ter agora 757 pessoas dadas como recuperadas da doença.

A ilha do Fogo, que se mantém em estado de calamidade, registou mais 10 novos casos, sendo o concelho de Mosteiros com a maioria (9), e um caso no concelho de São Filipe.

A ilha de Santiago, teve a notificação de mais 5 infetados, sendo a cidade da Praia com 4 novos casos da doença e um no concelho de São Lourenço dos Órgãos.

Os restantes casos foram contabilizados nas ilhas de Santo Antão (5), no concelho do Porto Novo e no Maio com um novo caso.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 25 pessoas, aumentando para 11.526 o total de doentes considerados recuperados.

Do total de 11.793 casos de covid-19 acumulados no país desde 19 de março, o país mantém 112 óbitos, sendo 3 por outras causas, dois doentes transferidos e tem 150 casos ativos.