Óbito: FCF lamenta morte de José João Rezende conhecido no mundo do futebol por Djidje

30/12/2020 13:58 - Modificado em 30/12/2020 13:58

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) expressou o seu pesar pela morte de José João Rezende conhecido no mundo do futebol por Djidje, considerando ser uma “grande referência” do futebol nacional.

Através de uma nota de imprensa, a FCF, assegura que Djidje esteve sempre presente na história do futebol cabo-verdiano, quer enquanto atleta, quer como treinador, quer como dirigente, e nesta qualidade, no exercício da função de Secretário-geral da FCF.

“Djidje pertenceu a várias equipas técnicas da nossa Seleção Nacional com destaque para a equipa técnica da primeira Seleção Nacional de Cabo Verde” lamentando assim a perda física de um “homem do futebol”.

“Djidje, um cidadão exemplar, de fino trato e de muitas virtudes deixa o futebol cabo-verdiano um legado de fair-play, competência, disciplina e rigor no trabalho” destaca a FCF.