Covid-19: S. Vicente com mais do dobro dos casos registados a nível nacional

29/12/2020 16:48 - Modificado em 29/12/2020 16:48

Cabo Verde reportou hoje mais 29 novos casos de covid-19, dos quais 16 em São Vicente, o novo foco dos contágios da doença, elevando para 11.752 o total de casos acumulados no país.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que os laboratórios de virologia do país analisaram 443 amostras na segunda-feira e foram diagnosticados 29 novos casos positivos de Covid-19.

Mais de metade nos novos casos (16) registam-se no concelho de São Vicente, o mais recente foco de transmissão da doença, tendo neste momento 54 casos ativos, ilha que nas últimas 24 horas não teve o registo de nenhum recuperado da doença.

A cidade da Praia registou mais 9 novos casos, tendo neste momento 34 casos ativos, isto após 3 pessoas terem saído do isolamento.

A ilha do Fogo, que se mantém em estado de calamidade, registou mais um novo caso no concelho de São Filipe.

Os restantes casos foram diagnosticados nas ilhas de Santo Antão (2), sendo um em Ribeira Grande e um no concelho do Porto Novo, e no Maio com um novo caso.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 5 pessoas, aumentando para 11.501 o total de doentes considerados recuperados.

Do total de 11.752 casos de covid-19 acumulados no país desde 19 de março, o país mantém 112 óbitos, sendo 3 por outras causas, dois doentes transferidos e tem atualmente 134 casos ativos.