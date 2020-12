Sismo na Croácia. “Petrinja está em ruínas. Há mortos e feridos”

29/12/2020 14:11 - Modificado em 29/12/2020 14:11

O sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter hoje sentido na Croácia, em particular na cidade de Petrinja (centro), provocou um número ainda indeterminado de mortos e de feridos naquela zona, avançou o autarca local, Darinko Dumbovic.

© Reuters

Em declarações à emissora Rádio Croácia, o presidente da câmara de Petrinja informou que entre as vítimas mortais estará uma menina.

“Petrinja está em ruínas. Há mortos e feridos, há pessoas desaparecidas. Não há nenhuma casa que não tenha ficado danificada. As ambulâncias não podem chegar a todos os lugares. É um caos”, afirmou Dumbovic, citado pelas agências internacionais.

Momentos antes de ter feito estas declarações, o autarca de Petrinja tinha avançado a outro ‘media’ croata que “os serviços de emergência estavam a começar a resgatar pessoas dos escombros” e que unidades do exército estavam já no terreno a ajudar nos trabalhos de resgate.

Imagens divulgadas de Petrinja, cidade que conta com cerca de 20 mil habitantes, mostram telhados destruídos e muito danificados, bem como ruas cheias de tijolos e de outros destroços.

Segundo a emissora estatal croata HRT, a cidade de Petrinja foi fortemente atingida pelo abalo. “O centro de Petrinja como costumava ser já não existe”, relatou a emissora estatal, indicando a existência de vítimas mortais, feridos e pessoas retidas dentro de prédios que colapsaram.

O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, e vários ministros do Governo croata deslocaram-se já para Petrinja.

“Estamos prontos a ajudar”, reagiu, entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através da rede social Twitter, perante a situação que está a atingir a Croácia, Estado-membro da União Europeia (UE) desde 2013.

“Os nossos pensamentos estão com os feridos e com os socorristas”, afirmou, por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo de magnitude 6,4 foi registado às 12:19 (11:19 em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros.

O epicentro foi a cerca de 50 quilómetros a sudeste da capital da Croácia, Zagreb, a 2,9 quilómetros a sul-sudeste de Petrinja e a 8,7 quilómetros a sudoeste de Sisak. A mesma zona já tinha sido abalada por um sismo de magnitude 5,2 na segunda-feira.

Depois do sismo de hoje, sentiram-se duas réplicas, ambas com mais 4,0 de magnitude, segundo o Instituto Sismológico da Croácia. Outras fontes, como foi o caso do Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo, atribuíram ao sismo de hoje uma magnitude entre 6,2 e 6,3 na escala de Richter.

O tremor de terra sentido hoje motivou ainda a suspensão do funcionamento de uma central nuclear na Eslovénia “por precaução”, segundo disse uma porta-voz da central de Krsko à agência France-Presse (AFP).

Por Lusa