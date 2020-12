Câmara Municipal de São Vicente presenteia mindelenses com espetáculo online na noite de São Silvestre

29/12/2020 14:02 - Modificado em 29/12/2020 14:02

A Câmara Municipal de São Vicente vai organizar um espectáculo “Fim d’one na casa” com transmissão online na noite de sexta-feira, 31, dia de São Silvestre, no Pont d’Água, com os artistas nacionais Djodje e Cremilda Medina como cabeças de cartaz.

O evento organizado pela edilidade, neste período de pandemia da covid-19, terá transmissão online idêntica ao que aconteceu com o Festival Internacional da Baía das Gatas que, este ano, decorreu no mesmo local com actuação de artistas nacionais.

O objetivo passa por estimular as pessoas a ficarem em casa na noite de fim do ano, para evitar a aglomeração de pessoas e aumento do número de casos de infeções pelo novo coronavírus.

O vereador Rodrigo Martins, tinha assegurado que o tradicional fogo-de-artifício que traz milhares de pessoas ao centro da cidade, mas ao que tudo indica existe a pretensão de fazer um espetáculo deste género, mas que o local ainda está em segredo.