Santa Catarina: Jassira Monteiro é a única mulher presidente de câmara no país

28/12/2020 23:47 - Modificado em 28/12/2020 23:47

A nova presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, Jassira Monteiro, é neste momento a única mulher à frente de um município no país, isto depois de ter substituído Beto Alves, falecido na passada quinta-feira 24, no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia.

Jassira Monteiro, era até então vereadora responsável pelo pelouro da Cultura, Género, Comunicação e Imagem, mas com a morte do presidente José Alves Fernandes, reeleito no passado dia 25 de outubro para um segundo mandato à frente dos destinos do Município de Santa Catarina, assumiu a presidência tornando-se por esta altura na única mulher à frente de uma câmara no país.

Conforme informações avançadas pela edilidade santa-catarinense, Jassira Alves, licenciou-se em Tradutora e Interprete na Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal. Ainda em terras lusas, foi ativista social e técnica do, entretanto extinto, Alto Comissariado para as Migrações e Minorias Étnicas (ACIME).

De regresso a Cabo Verde e ao seu concelho de origem, Jassira Alves, exerceu as funções de Comercial Corporate na empresa Unitel T+.

Em 2016 foi eleita vereadora nas eleições autárquicas e agora em 2020 foi a número dois na lista de Beto Alves.